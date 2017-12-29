مريم الحلقة 22 الثانية والعشرون مترجمة كاملة HD اونلاين 2017

قصة مسلسل مريم الحلقة 22 : أعداء مريم متحدون. ماري لا خطوة إلى الوراء للمرة الأولى! بعد وفاة ابنه أوكتاي، والدته، نورتن، وتستهدف ماري. ديرين دي نورتن، الذي يشعر بالانزعاج من ماري، يتعاون مع نورتن. قرر نورتن قتل ماري، وهو مصمم على عدم التراجع. وعميقا، يجب على نورتن أن يكون أكثر حذرا في هذا الصدد. الحرب لا يمكن أن تعيش السعادة من رفع كل العقبات بين ماري لها وتركها في ذراعين من الحب لفترة طويلة. ستلقي اللوم على مريم بسبب وفاة أمها، وتفتقد طعم الجميع. كما تواصل ماري أن تعيش معاناة العلاقة هي وأوكتاي الذين يعيشون في، تسوية جديدة بينهما و غوكلو يحدث.

قصة مسلسل مريم الحلقة 22 : أعداء مريم متحدون. ماري لا خطوة إلى الوراء للمرة الأولى! بعد وفاة ابنه أوكتاي، والدته، نورتن، وتستهدف ماري. ديرين دي نورتن، الذي يشعر بالانزعاج من ماري، يتعاون مع نورتن. قرر نورتن قتل ماري، وهو مصمم على عدم التراجع. وعميقا، يجب على نورتن أن يكون أكثر حذرا في هذا الصدد. الحرب لا يمكن أن تعيش السعادة من رفع كل العقبات بين ماري لها وتركها في ذراعين من الحب لفترة طويلة. ستلقي اللوم على مريم بسبب وفاة أمها، وتفتقد طعم الجميع. كما تواصل ماري أن تعيش معاناة العلاقة هي وأوكتاي الذين يعيشون في، تسوية جديدة بينهما و غوكلو يحدث.

نشر في: الجمعة ٢٩ / ديسمبر / ٢٠١٧

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