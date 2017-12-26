العهد 2 الحلقة 14 (26) مترجمة 2017 جودة عالية HD

قصة مسلسل العهد 2 الحلقة 14 : يواجه العمل هنتر والنار ... تيم، الذي يقع في رعب الإرهابيين، يبحث عن وسيلة للتخلص منه، في حين يجد يافوز أغاه في حالة لم يتوقعها. الخطر لم يأت تيم و يافوز لم تنته بعد. بعد أن تتعلم أمهم عن الموت، يصبح يافوز مزاجا غاضبا ومتوترا. وسوف ينعكس هذا التوتر أيضا فيما يتعلق بالربيع. هذا العمل، الذي يجب أن يقول مكان تيم في المخابرات الأجنبية، يواجه هنتر وآتيس مع هذه المطرقة. وهناك استخبارات هامة جدا تسليمها إلى إرديم ينشط القوات المسلحة التركية. وسيتم تنظيم ضربة جوية لتفجير كولاك وخطط السفير الغادرة. ويواجه تيم الذى كان فى طريقه للاحتفال بطائرات ال اف 16 وضعا لم يكن يتوقع ان يرى. وهذا سيضع العملية برمتها في خطر.

قصة مسلسل العهد 2 الحلقة 14 : يواجه العمل هنتر والنار ... تيم، الذي يقع في رعب الإرهابيين، يبحث عن وسيلة للتخلص منه، في حين يجد يافوز أغاه في حالة لم يتوقعها. الخطر لم يأت تيم و يافوز لم تنته بعد. بعد أن تتعلم أمهم عن الموت، يصبح يافوز مزاجا غاضبا ومتوترا. وسوف ينعكس هذا التوتر أيضا فيما يتعلق بالربيع. هذا العمل، الذي يجب أن يقول مكان تيم في المخابرات الأجنبية، يواجه هنتر وآتيس مع هذه المطرقة. وهناك استخبارات هامة جدا تسليمها إلى إرديم ينشط القوات المسلحة التركية. وسيتم تنظيم ضربة جوية لتفجير كولاك وخطط السفير الغادرة. ويواجه تيم الذى كان فى طريقه للاحتفال بطائرات ال اف 16 وضعا لم يكن يتوقع ان يرى. وهذا سيضع العملية برمتها في خطر.

نشر في: الثلاثاء ٢٦ / ديسمبر / ٢٠١٧

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