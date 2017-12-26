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العهد 2 الحلقة 14

العهد 2 الحلقة 14 (26) مترجمة 2017 جودة عالية HD 144,995,940 | مسلسلات تركية | العهد الثلاثاء ٢٦ / ديسمبر / ٢٠١٧
العهد الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
26 فيديو
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التالي العهد 2 الحلقة 14 (26) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 14 (26) مترجمة 2017 جودة عالية HD
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العهد 2 الحلقة 13 (25) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 13 (25) مترجمة 2017 جودة عالية HD
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العهد 2 الحلقة 12 (24) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 12 (24) مترجمة 2017 جودة عالية HD
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العهد 2 الحلقة 11 (23) مترجمة 2017 جودة عالية HD
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العهد 2 الحلقة 10 (22) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 10 (22) مترجمة 2017 جودة عالية HD
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العهد 2 الحلقة 6 (18) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٢٤ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,927,610
العهد 2 الحلقة 5 (17) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 5 (17) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,922,150
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العهد 2 الحلقة 4 (16) مترجمة 2017 جودة عالية HD
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العهد 2 الحلقة 3 (15) مترجمة 2017 جودة عالية HD
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الأربعاء ٢٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,670,145
العهد الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الأربعاء ١٧ / مايو / ٢٠١٧ 5,661,565
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  • نشر في: الثلاثاء ٢٦ / ديسمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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