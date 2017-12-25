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نبضات قلب الحلقة 25

نبضات قلب الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة مترجمة HD اونلاين 2017 524,193,780 | مسلسلات تركية | نبضات قلب الإثنين ٢٥ / ديسمبر / ٢٠١٧
نبضات قلب السبت ٠١ / يوليو / ٢٠١٧
25 فيديو
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نبضات قلب الحلقة 15 الخامسة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
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نبضات قلب الحلقة 13 الثالثة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
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نبضات قلب الحلقة 12 الثانية عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٤ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,895,175
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الأحد ٢٤ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,895,110
نبضات قلب الحلقة 10 العاشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 10 العاشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ١٠ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,884,580
نبضات قلب الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٧ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,872,230
نبضات قلب الحلقة 8 الثامنة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 8 الثامنة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٠ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,866,575
نبضات قلب الحلقة 7 السابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 7 السابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٤ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,862,285
نبضات قلب الحلقة 6 السادسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 6 السادسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٤ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,862,220
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  • نشر في: الإثنين ٢٥ / ديسمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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