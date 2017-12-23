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قلب المدينة الحلقة 37

قلب المدينة الحلقة 37 مدبلجة HD اونلاين 2017 206,694,148 | مسلسلات تركية | قلب المدينة السبت ٢٣ / ديسمبر / ٢٠١٧
قلب المدينة الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧
33 فيديو
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قلب المدينة الحلقة 37 مدبلجة HD اونلاين 2017
السبت ٢٣ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,013,930
قلب المدينة الحلقة 36 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 36 مدبلجة HD اونلاين 2017
الخميس ٢١ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,011,785
قلب المدينة الحلقة 35 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 35 مدبلجة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٢٠ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,010,225
قلب المدينة الحلقة 34 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 34 مدبلجة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٢٠ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,009,120
قلب المدينة الحلقة 33 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 33 مدبلجة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٨ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,006,585
قلب المدينة الحلقة 31 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 31 مدبلجة HD اونلاين 2017
الخميس ١٤ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,003,595
قلب المدينة الحلقة 30 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 30 مدبلجة HD اونلاين 2017
الخميس ١٤ / ديسمبر / ٢٠١٧ 6,003,530
قلب المدينة الحلقة 29 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 29 مدبلجة HD اونلاين 2017
الثلاثاء ١٢ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,999,110
قلب المدينة الحلقة 28 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 28 مدبلجة HD اونلاين 2017
الأحد ١٠ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,996,705
قلب المدينة الحلقة 27 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 27 مدبلجة HD اونلاين 2017
السبت ٠٩ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,995,665
قلب المدينة الحلقة 26 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 26 مدبلجة HD اونلاين 2017
الخميس ٠٧ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,994,690
قلب المدينة الحلقة 25 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 25 مدبلجة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٠٦ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,992,545
قلب المدينة الحلقة 24 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 24 مدبلجة HD اونلاين 2017
الثلاثاء ٠٥ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,989,880
قلب المدينة الحلقة 23 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 23 مدبلجة HD اونلاين 2017
الإثنين ٠٤ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,986,110
قلب المدينة الحلقة 21 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 21 مدبلجة HD اونلاين 2017
الجمعة ٠١ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,984,875
قلب المدينة الحلقة 20 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 20 مدبلجة HD اونلاين 2017
الجمعة ٠١ / ديسمبر / ٢٠١٧ 5,984,810
قلب المدينة الحلقة 19 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 19 مدبلجة HD اونلاين 2017
الثلاثاء ٢٨ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,978,375
قلب المدينة الحلقة 18 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 18 مدبلجة HD اونلاين 2017
الإثنين ٢٧ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,975,970
قلب المدينة الحلقة 17 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 17 مدبلجة HD اونلاين 2017
الجمعة ٢٤ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,973,760
قلب المدينة الحلقة 16 مدبلجة HD اونلاين 2017
قلب المدينة الحلقة 16 مدبلجة HD اونلاين 2017
الخميس ٢٣ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,972,330
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  • نشر في: السبت ٢٣ / ديسمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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