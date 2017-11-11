عائلة اصلان الحلقة 3 مترجمة HD اونلاين 2017

قصة مسلسل عائلة اصلان الحلقة 3 : في الحلقة الثالثة من "أصلان إيلم" هذا الأسبوع. بوركو، عاش في أسرة الأسد، ولكن عنوان الأب ووالده "الذهاب إلى تسوية" قال المزرعة، مع حقيبة "هذه هي مزرعتي! جئت! " ولكن هذه التسوية، بالطبع، لن تكون ما تريد. مع هذا التطور المفاجئ، والكثير من المغامرات تنتظرهم وكذلك حياة عائلة أصلان. هاتيس ومورات معرفة أن المزرعة لا تنتمي إليها في نفس الوقت. كذبت فيدات لهم عن المزرعة لسنوات. يحاول فيدات أن يشرح تلك ولكن لا يغفر. يبدأ التمثيل وكأنه ذهب. وتساءل مراد لماذا أعطى الطيفون أولجون المزرعة لأبيه. وفي الوقت نفسه، فإن الصراع بين هاتيس وبوركو يجعل من المستحيل حل المشاكل. هاتيس، لا تضع بوركو في المنزل. يرفض النذل أيضا البقاء مع عائلة أصلان. وبينما يدرس فيدات ومورات مكان الإقامة في بوركو، فإن كل الحلول التي يجدها بوركو مثيرة للدهشة. مراد، الذي يعتقد أنه على اتصال مع والده من المواقف المشبوهة من بوركو، يتبع سرا بوركو. ونتيجة للمتابعة، يعود الفضل إلى طيفون في الوصول إلى أولجون. من ناحية أخرى، يأمل الأمل في لقطات الأخبار الكبيرة من بيلين، المنافس في القناة، بينما كان يحاول مقابلة بوركو مع والده. اسم مستغرب يريد أن يعطي مقابلة حول ملف الفساد تيفون أولغون. العقد الذي يدعوه بوركو هو في يد مراد. الآن قرار إعطاء مراد هو اختبار حياته. مراد، على الرغم من عائلته، سوف تعطي العقد لبوركو؟

قصة مسلسل عائلة اصلان الحلقة 3 : في الحلقة الثالثة من "أصلان إيلم" هذا الأسبوع. بوركو، عاش في أسرة الأسد، ولكن عنوان الأب ووالده "الذهاب إلى تسوية" قال المزرعة، مع حقيبة "هذه هي مزرعتي! جئت! " ولكن هذه التسوية، بالطبع، لن تكون ما تريد. مع هذا التطور المفاجئ، والكثير من المغامرات تنتظرهم وكذلك حياة عائلة أصلان. هاتيس ومورات معرفة أن المزرعة لا تنتمي إليها في نفس الوقت. كذبت فيدات لهم عن المزرعة لسنوات. يحاول فيدات أن يشرح تلك ولكن لا يغفر. يبدأ التمثيل وكأنه ذهب. وتساءل مراد لماذا أعطى الطيفون أولجون المزرعة لأبيه. وفي الوقت نفسه، فإن الصراع بين هاتيس وبوركو يجعل من المستحيل حل المشاكل. هاتيس، لا تضع بوركو في المنزل. يرفض النذل أيضا البقاء مع عائلة أصلان. وبينما يدرس فيدات ومورات مكان الإقامة في بوركو، فإن كل الحلول التي يجدها بوركو مثيرة للدهشة. مراد، الذي يعتقد أنه على اتصال مع والده من المواقف المشبوهة من بوركو، يتبع سرا بوركو. ونتيجة للمتابعة، يعود الفضل إلى طيفون في الوصول إلى أولجون. من ناحية أخرى، يأمل الأمل في لقطات الأخبار الكبيرة من بيلين، المنافس في القناة، بينما كان يحاول مقابلة بوركو مع والده. اسم مستغرب يريد أن يعطي مقابلة حول ملف الفساد تيفون أولغون. العقد الذي يدعوه بوركو هو في يد مراد. الآن قرار إعطاء مراد هو اختبار حياته. مراد، على الرغم من عائلته، سوف تعطي العقد لبوركو؟

نشر في: السبت ١١ / نوفمبر / ٢٠١٧

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