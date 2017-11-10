اللؤلؤة السوداء الحلقة 7 HD اونلاين 2017

قصة مسلسل اللؤلؤة السوداء الحلقة 7 : كنعان وحزال الحب تضيء؟ في حين كان هزال وكينان بعيدا عن غير قصد بعيدا عن الشاطئ من قبل القارب، رأى فورال لهم. عاشقين السابقة لا يزال عميقا في الحب مع بعضها البعض، كما أنها يمكن أن 'ر يعترفون بذلك، لديهم المواجهة الكبرى، وقمع الانتكاسات في المشاعر والعواطف. فورال، الذي رأى زوجته بجوار كينان، تحولت إلى حفرة، وتبعتها. كينان وهذال، لا أحد يعرف، الذين غالبا ما يذهب إلى كوخ الصياد حيث على التراجع إلى كنعان عزلة ... انفجار في عاصفة كبيرة عاشقين وأكواخ الصيد، وهم طباعة، لا يمكن فتح، الحب الذي لا ينتهي من البقاء الذين تقطعت بهم السبل، وجها أنها والعاطفة المشتعلة فيها عندما يخرج كل عين يقضون ليلة واحدة. قضت زوجته كل ليلة بجوار كينان، دمرت فورال، وقادتها إلى الغيرة والغضب. ليلة عاصفة استولت على كل من المدينة وكينان وحزال. تماما مثل عاصفة دوامات البحر التقيأ غضبهم على بعضها البعض، والشجار، والغضب عاشقين، وتركز على الدين العاصفة في الصباح، وقبل الخلوة، والشوق، واستسلم إلى الحب والصفاء. وقد سقطت الأنباء التي انتشرت في صباح اليوم التالي كقنبلة على قلوب كل من ديميروجلو وميليك وعزيز. العاصفة انقلب القارب والشاطئ في جسدين ضرب الأخبار، كل الغضب، والذي يقضي منتصف الصباح والطموحات، وترك ما يدعو للقلق حول الموقع. سقوط اثنين في الحب عندما يعودون، البر لهم، وأنهم أجبروا يلتقي حياة ومصائر ... الجميع تقريبا على الشاطئ. ويتوقع أن يواجه الثنائي عظيم ... عاد هذال وكينان ... الحب دفنوا الداخلية، جنبا إلى جنب مع النصف الباقي من حياتك ... والآن هناك أيضا الأسرار المشتركة ... بعد العاصفة دوغان غونيس، نفس السرير، وأقسم ألا تخبر أحدا يجتمعون الأغنام الأغنام أن يستيقظ. في الليلة التي مرت بها، كانوا مختومة إلى ألسنتهم وقلوبهم كسر.

قصة مسلسل اللؤلؤة السوداء الحلقة 7 : كنعان وحزال الحب تضيء؟ في حين كان هزال وكينان بعيدا عن غير قصد بعيدا عن الشاطئ من قبل القارب، رأى فورال لهم. عاشقين السابقة لا يزال عميقا في الحب مع بعضها البعض، كما أنها يمكن أن 'ر يعترفون بذلك، لديهم المواجهة الكبرى، وقمع الانتكاسات في المشاعر والعواطف. فورال، الذي رأى زوجته بجوار كينان، تحولت إلى حفرة، وتبعتها. كينان وهذال، لا أحد يعرف، الذين غالبا ما يذهب إلى كوخ الصياد حيث على التراجع إلى كنعان عزلة ... انفجار في عاصفة كبيرة عاشقين وأكواخ الصيد، وهم طباعة، لا يمكن فتح، الحب الذي لا ينتهي من البقاء الذين تقطعت بهم السبل، وجها أنها والعاطفة المشتعلة فيها عندما يخرج كل عين يقضون ليلة واحدة. قضت زوجته كل ليلة بجوار كينان، دمرت فورال، وقادتها إلى الغيرة والغضب. ليلة عاصفة استولت على كل من المدينة وكينان وحزال. تماما مثل عاصفة دوامات البحر التقيأ غضبهم على بعضها البعض، والشجار، والغضب عاشقين، وتركز على الدين العاصفة في الصباح، وقبل الخلوة، والشوق، واستسلم إلى الحب والصفاء. وقد سقطت الأنباء التي انتشرت في صباح اليوم التالي كقنبلة على قلوب كل من ديميروجلو وميليك وعزيز. العاصفة انقلب القارب والشاطئ في جسدين ضرب الأخبار، كل الغضب، والذي يقضي منتصف الصباح والطموحات، وترك ما يدعو للقلق حول الموقع. سقوط اثنين في الحب عندما يعودون، البر لهم، وأنهم أجبروا يلتقي حياة ومصائر ... الجميع تقريبا على الشاطئ. ويتوقع أن يواجه الثنائي عظيم ... عاد هذال وكينان ... الحب دفنوا الداخلية، جنبا إلى جنب مع النصف الباقي من حياتك ... والآن هناك أيضا الأسرار المشتركة ... بعد العاصفة دوغان غونيس، نفس السرير، وأقسم ألا تخبر أحدا يجتمعون الأغنام الأغنام أن يستيقظ. في الليلة التي مرت بها، كانوا مختومة إلى ألسنتهم وقلوبهم كسر.

نشر في: الجمعة ١٠ / نوفمبر / ٢٠١٧

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