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انت وطني 2 الحلقة 1

انت وطني 2 الحلقة 1 (32) مترجمة HD اونلاين 2017 236,580,704 | مسلسلات تركية | أنت وطني الجمعة ١٠ / نوفمبر / ٢٠١٧
أنت وطني الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
34 فيديو
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التالي انت وطني 2 الحلقة 1 (32) مترجمة HD اونلاين 2017
انت وطني 2 الحلقة 1 (32) مترجمة HD اونلاين 2017
الجمعة ١٠ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,951,140
انت وطني الحلقة 31 مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 31 مترجمة 2017 جودة عالية
الجمعة ٠٩ / يونيو / ٢٠١٧ 5,745,155
انت وطني الحلقة 30 مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 30 مترجمة 2017 جودة عالية
الجمعة ٠٩ / يونيو / ٢٠١٧ 5,745,090
انت وطني الحلقة 29 التاسعة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 29 التاسعة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٢٧ / مايو / ٢٠١٧ 5,673,655
انت وطني الحلقة 28 الثامنة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 28 الثامنة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
الجمعة ١٩ / مايو / ٢٠١٧ 5,665,465
انت وطني الحلقة 27 السابعة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 27 السابعة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
الجمعة ١٢ / مايو / ٢٠١٧ 5,656,495
انت وطني الحلقة 26 السادسة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 26 السادسة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٠٦ / مايو / ٢٠١٧ 5,650,710
انت وطني الحلقة 25 الخامسة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 25 الخامسة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٢٩ / أبريل / ٢٠١٧ 5,638,425
انت وطني الحلقة 24 الرابعة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 24 الرابعة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٢٢ / أبريل / ٢٠١٧ 5,630,495
انت وطني الحلقة 23 الثالثة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 23 الثالثة والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١٥ / أبريل / ٢٠١٧ 5,622,825
انت وطني الحلقة 22 الثانية والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 22 الثانية والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
الجمعة ٠٧ / أبريل / ٢٠١٧ 5,615,675
انت وطني الحلقة 21 الحادية والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 21 الحادية والعشرون مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٠١ / أبريل / ٢٠١٧ 5,606,640
انت وطني الحلقة 20 العشرون مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 20 العشرون مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٢٥ / مارس / ٢٠١٧ 5,597,605
انت وطني الحلقة 19 التاسعة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 19 التاسعة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١٨ / مارس / ٢٠١٧ 5,588,570
انت وطني الحلقة 18 مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 18 مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١١ / مارس / ٢٠١٧ 5,580,380
انت وطني الحلقة 17 مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 17 مترجمة 2017 جودة عالية
الجمعة ٠٣ / مارس / ٢٠١٧ 5,570,695
انت وطني الحلقة 16 مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 16 مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١٨ / فبراير / ٢٠١٧ 5,552,300
انت وطني الحلقة 15 مترجمة 2017 جودة عالية
انت وطني الحلقة 15 مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١١ / فبراير / ٢٠١٧ 5,540,080
انت وطني الحلقة 14 كاملة مترجمة للعربية
انت وطني الحلقة 14 كاملة مترجمة للعربية
السبت ٠٤ / فبراير / ٢٠١٧ 5,530,200
انت وطني الحلقة 13 كاملة مترجمة للعربية
انت وطني الحلقة 13 كاملة مترجمة للعربية
السبت ٢٨ / يناير / ٢٠١٧ 5,521,750
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  • نشر في: الجمعة ١٠ / نوفمبر / ٢٠١٧
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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