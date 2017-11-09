قيامة أرطغرل موسم 4 الحلقة 3 HD مترجمة اونلاين 2017

قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 الحلقة 3 : إرتوغرول، وهو سجين في يد تاجر الرقيق سيمكو، متحدا مع بيثو وعبيد آخرين ونجح في التخلص من سيمكو. وفي الوقت نفسه، تعمل رئيس قطاع الطرق آريس هانلين لنهب القوافل القادمة إلى السوق شهدت أيضا أفيد مطاردة بين ميخاليس فرصة سيمكو وأرطغرل والوضع في آريس. بعد مطاردة طويلة سيمكو ورجاله، وقطع من الجزء الأمامي من الرقيق أرتغرل أرتغرل الكامل سيمكو ورجاله أخذت إغراء من قبل البلطجية داهمت رئيس ميخاليس مع الرجل. الآن ماذا سوف يكون المحاصرين إرتوغرول بين اثنين من الأعداء؟ هل سيكون قادرا على التخلص منها والذهاب إلى الجحيم؟ من ناحية أخرى سجل مختلط أوباما، سوق دوندار هانلين Gundogdu وبيع سونغور تكين المقبل قد خلقت حالة من الغضب في قرار الهجرة إلى أوباما. وقررت اللجنة أيضا ضد القادمة Artugbeg التي جاءت ضد حفل دوندار، فقد تم ترشيحه في هذه الحالة لا يمكن اعتبارها شرعية مبتذل قائلا الإمارة. كيف ستتطور الأحداث بعد ذلك؟ هل سيتم إعادة بناء لعبة بيليك مرة أخرى؟ أم أنه لمتابعة قرار دوندار وبيع بازار هانلي والهجرة؟ ما هي الخطة التالية لآريس الذي يتعلم أن إرتوغرول هو على قيد الحياة؟ سوف إرتوغرول قتل قبل أن يحصل على طاعة؟ الأمير سعد الدين، الذي شجع دوندار لبيع والهجرة من بازار هانلي، أعطى قفص لبهادر بيك لشراء بازار هانلي. هل سيصل الأمير سعد الدين إلى هذا الإملين؟ يمكن باهادر بي شراء بازار هانلي وتولي حبة الجاودار؟

قصة مسلسل قيامة أرطغرل 4 الحلقة 3 : إرتوغرول، وهو سجين في يد تاجر الرقيق سيمكو، متحدا مع بيثو وعبيد آخرين ونجح في التخلص من سيمكو. وفي الوقت نفسه، تعمل رئيس قطاع الطرق آريس هانلين لنهب القوافل القادمة إلى السوق شهدت أيضا أفيد مطاردة بين ميخاليس فرصة سيمكو وأرطغرل والوضع في آريس. بعد مطاردة طويلة سيمكو ورجاله، وقطع من الجزء الأمامي من الرقيق أرتغرل أرتغرل الكامل سيمكو ورجاله أخذت إغراء من قبل البلطجية داهمت رئيس ميخاليس مع الرجل. الآن ماذا سوف يكون المحاصرين إرتوغرول بين اثنين من الأعداء؟ هل سيكون قادرا على التخلص منها والذهاب إلى الجحيم؟ من ناحية أخرى سجل مختلط أوباما، سوق دوندار هانلين Gundogdu وبيع سونغور تكين المقبل قد خلقت حالة من الغضب في قرار الهجرة إلى أوباما. وقررت اللجنة أيضا ضد القادمة Artugbeg التي جاءت ضد حفل دوندار، فقد تم ترشيحه في هذه الحالة لا يمكن اعتبارها شرعية مبتذل قائلا الإمارة. كيف ستتطور الأحداث بعد ذلك؟ هل سيتم إعادة بناء لعبة بيليك مرة أخرى؟ أم أنه لمتابعة قرار دوندار وبيع بازار هانلي والهجرة؟ ما هي الخطة التالية لآريس الذي يتعلم أن إرتوغرول هو على قيد الحياة؟ سوف إرتوغرول قتل قبل أن يحصل على طاعة؟ الأمير سعد الدين، الذي شجع دوندار لبيع والهجرة من بازار هانلي، أعطى قفص لبهادر بيك لشراء بازار هانلي. هل سيصل الأمير سعد الدين إلى هذا الإملين؟ يمكن باهادر بي شراء بازار هانلي وتولي حبة الجاودار؟

نشر في: الخميس ٠٩ / نوفمبر / ٢٠١٧

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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا

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أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية