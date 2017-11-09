اغلاق
اغلاق
الاضافات المتميزة
انت وطني
قلب المدينة
شمس الشتاء مدبلج
العروس الجديدة مدبلج
نهاية حلم
أسرار الحياة
عائلة اصلان - أسد عائلتي
Top Chef 2
أمرأة
جرائم صغيرة
مسلسلات رمضان المغربية مسلسلات رمضان السوريةمسلسلات رمضان المصريةمسلسلات رمضان الخليجيةمسلسلات رمضان اللبانينةمسلسلات رمضان الكويتيةمسلسلات رمضان السعوديةمسلسلات رمضان الاردنيةمسلسلات رمضان البحرينيةمسلسلات رمضان الاماراتيةمسلسلات رمضان القطرية

قيامة أرطغرل 4 الحلقة 3

قيامة أرطغرل موسم 4 الحلقة 3 HD مترجمة اونلاين 2017 144,737,388 | مسلسلات تركية | قيامة ارطغرل مدبلج الخميس ٠٩ / نوفمبر / ٢٠١٧
قيامة ارطغرل مدبلج الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
135 فيديو
اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
التالي قيامة أرطغرل موسم 4 الحلقة 3 HD مترجمة اونلاين 2017
قيامة أرطغرل موسم 4 الحلقة 3 HD مترجمة اونلاين 2017
الخميس ٠٩ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,950,620
قيامة ارطغرل الحلقة 154 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 154 مدبلجة 2017
الخميس ٣١ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,876,585
قيامة ارطغرل الحلقة 153 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 153 مدبلجة 2017
الخميس ٣١ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,876,520
قيامة ارطغرل الحلقة 135 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 135 مدبلجة 2017
الأربعاء ٣٠ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,874,765
قيامة ارطغرل الحلقة 134 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 134 مدبلجة 2017
الأربعاء ٠٢ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,857,020
قيامة ارطغرل الحلقة 133 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 133 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,655
قيامة ارطغرل الحلقة 132 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 132 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,590
قيامة ارطغرل الحلقة 131 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 131 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,525
قيامة ارطغرل الحلقة 130 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 130 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,460
قيامة ارطغرل الحلقة 129 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 129 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,395
قيامة ارطغرل الحلقة 128 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 128 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,330
قيامة ارطغرل الحلقة 127 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 127 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,265
قيامة ارطغرل الحلقة 126 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 126 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,200
قيامة ارطغرل الحلقة 125 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 125 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,135
قيامة ارطغرل الحلقة 124 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 124 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,070
قيامة ارطغرل الحلقة 123 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 123 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,855,005
قيامة ارطغرل الحلقة 122 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 122 مدبلجة 2017
الإثنين ٣١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,854,940
قيامة ارطغرل الحلقة 121 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 121 مدبلجة 2017
الخميس ١٣ / يوليو / ٢٠١٧ 5,844,150
قيامة ارطغرل الحلقة 120 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 120 مدبلجة 2017
الخميس ١٣ / يوليو / ٢٠١٧ 5,844,085
قيامة ارطغرل الحلقة 119 مدبلجة 2017
قيامة ارطغرل الحلقة 119 مدبلجة 2017
الخميس ١٣ / يوليو / ٢٠١٧ 5,844,020
44
7
  • نشر في: الخميس ٠٩ / نوفمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







قاعدة بيانات الاشخاص
شكرو اوزيلديز - Şükrü Özyıldız Şükrü Özyıldız
محمد جان مينجنوزلو - Mehmetcan Mincinozlu Mehmetcan Mincinozlu
سيدا اكمان - Seda Akman Seda Akman
أمينة صندل - Emina Jahović Emina Jahović
أوزلَم يلماز - Ozlem yilmaz Ozlem yilmaz
ايزجي اساروغلو - Ezgi Asaroğlu Ezgi Asaroğlu
بيرين سات - Beren saat Beren saat
سيريناي ساريكايا - Serenay Sarikaya Serenay Sarikaya
بننو يلدرملار - Bennu Yıldırımlar Bennu Yıldırımlar
ايفم سولماز - Evrim Solmaz Evrim Solmaz
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab