قطاع الطرق لن يحكموا العالم الحلقة 79 مترجمة HD اونلاين 2017

قصة مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم الحلقة 79 : يذهب خضر إلى السجن خضر "شاكر بيه" يقع في فخ ويجد نفسها أمام باب السجن. الجميع في طريقهم إلى الثكنات أو في الطريق إلى السجن، ألبارسلان وإيليا الذين لم يتم القبض عليهم بعد بعد الصيد من أعدائهم دون الصيد. وهناك مهمة صعبة تنتظر وصولهم إلى مرسل ومنع المزيد من الأرواح من الحرق. وهناك مهمة أخرى صعبة تتمثل في الزواج من مريم الذي عليه واجب تلخيص عائلته. هذه المرة أنها لن تقتصر على محاولة للحفاظ على هانير كاكيربيلي. وقال انه سوف تلعب لعبة كبيرة لوضع بقعة على أولئك الذين لن ننظر أكثر في التهديدات الموجهة إلى الأسرة. سيلان لا يمكن أن تبقى فارغة كما الأخبار السيئة لا تزال تأتي من جميع الجوانب الأربعة. الأيام التي سيطرة المرأة ستكون أكثر نشاطا.

قصة مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم الحلقة 79 : يذهب خضر إلى السجن خضر "شاكر بيه" يقع في فخ ويجد نفسها أمام باب السجن. الجميع في طريقهم إلى الثكنات أو في الطريق إلى السجن، ألبارسلان وإيليا الذين لم يتم القبض عليهم بعد بعد الصيد من أعدائهم دون الصيد. وهناك مهمة صعبة تنتظر وصولهم إلى مرسل ومنع المزيد من الأرواح من الحرق. وهناك مهمة أخرى صعبة تتمثل في الزواج من مريم الذي عليه واجب تلخيص عائلته. هذه المرة أنها لن تقتصر على محاولة للحفاظ على هانير كاكيربيلي. وقال انه سوف تلعب لعبة كبيرة لوضع بقعة على أولئك الذين لن ننظر أكثر في التهديدات الموجهة إلى الأسرة. سيلان لا يمكن أن تبقى فارغة كما الأخبار السيئة لا تزال تأتي من جميع الجوانب الأربعة. الأيام التي سيطرة المرأة ستكون أكثر نشاطا.

نشر في: الأربعاء ٠٨ / نوفمبر / ٢٠١٧

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