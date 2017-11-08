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الأزهار الحزينة 3 الحلقة 8

الأزهار الحزينة الجزء 3 الحلقة 8 (96) مترجمة للعربية 2017 392,913,882 | مسلسلات تركية | الأزهار الحزينة الأربعاء ٠٨ / نوفمبر / ٢٠١٧
الأزهار الحزينة الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
103 فيديو
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الثلاثاء ٢٨ / مارس / ٢٠١٧ 5,430,033
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  • نشر في: الأربعاء ٠٨ / نوفمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




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