اغلاق
اغلاق
الاضافات المتميزة
انت وطني
قلب المدينة
شمس الشتاء مدبلج
العروس الجديدة مدبلج
نهاية حلم
أسرار الحياة
عائلة اصلان - أسد عائلتي
Top Chef 2
أمرأة
جرائم صغيرة
مسلسلات رمضان المغربية مسلسلات رمضان السوريةمسلسلات رمضان المصريةمسلسلات رمضان الخليجيةمسلسلات رمضان اللبانينةمسلسلات رمضان الكويتيةمسلسلات رمضان السعوديةمسلسلات رمضان الاردنيةمسلسلات رمضان البحرينيةمسلسلات رمضان الاماراتيةمسلسلات رمضان القطرية

العهد 2 الحلقة 8

العهد 2 الحلقة 8 (20) مترجمة 2017 جودة عالية HD 512,293,600 | مسلسلات تركية | العهد الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧
العهد الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
20 فيديو
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
التالي العهد 2 الحلقة 8 (20) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 8 (20) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,946,265
العهد 2 الحلقة 7 (19) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 7 (19) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٣١ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,937,295
العهد 2 الحلقة 6 (18) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 6 (18) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٢٤ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,927,610
العهد 2 الحلقة 5 (17) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 5 (17) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,922,150
العهد 2 الحلقة 4 (16) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 4 (16) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ١٠ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,915,000
العهد 2 الحلقة 3 (15) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 3 (15) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٠٣ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,904,535
العهد 2 الحلقة 2 (14) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 2 (14) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٢٦ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,898,750
العهد 2 الحلقة 1 (13) مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد 2 الحلقة 1 (13) مترجمة 2017 جودة عالية HD
الأربعاء ٢٠ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,892,120
العهد الحلقة 12 الثانية عشرة والأخيرة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 12 الثانية عشرة والأخيرة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٢٠ / يونيو / ٢٠١٧ 5,805,215
العهد الحلقة 11 الحادية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 11 الحادية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ١٣ / يونيو / ٢٠١٧ 5,766,540
العهد الحلقة 10 العاشرة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 10 العاشرة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٠٦ / يونيو / ٢٠١٧ 5,729,750
العهد الحلقة 9 التاسعه مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 9 التاسعه مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٣٠ / مايو / ٢٠١٧ 5,689,905
العهد الحلقة 8 الثامنة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 8 الثامنة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الأربعاء ٢٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,670,145
العهد الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الأربعاء ١٧ / مايو / ٢٠١٧ 5,661,565
العهد الحلقة 6 السادسة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 6 السادسة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الثلاثاء ٠٩ / مايو / ٢٠١٧ 5,653,765
العهد الحلقة 5 الخامسة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 5 الخامسة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الخميس ٠٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,649,540
العهد الحلقة 4 الرابعة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 4 الرابعة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الجمعة ٢٨ / أبريل / ٢٠١٧ 5,637,905
العهد الحلقة 3 الثالثة مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 3 الثالثة مترجمة 2017 جودة عالية HD
الأربعاء ١٩ / أبريل / ٢٠١٧ 5,626,400
العهد الحلقة 2 الثانية مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 2 الثانية مترجمة 2017 جودة عالية HD
الأربعاء ١٩ / أبريل / ٢٠١٧ 5,625,685
العهد الحلقة 1 الأولى مترجمة 2017 جودة عالية HD
العهد الحلقة 1 الأولى مترجمة 2017 جودة عالية HD
الخميس ٠٦ / أبريل / ٢٠١٧ 5,611,385
10
1
  • نشر في: الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







قاعدة بيانات الاشخاص
شكرو اوزيلديز - Şükrü Özyıldız Şükrü Özyıldız
محمد جان مينجنوزلو - Mehmetcan Mincinozlu Mehmetcan Mincinozlu
سيدا اكمان - Seda Akman Seda Akman
أمينة صندل - Emina Jahović Emina Jahović
أوزلَم يلماز - Ozlem yilmaz Ozlem yilmaz
ايزجي اساروغلو - Ezgi Asaroğlu Ezgi Asaroğlu
بيرين سات - Beren saat Beren saat
سيريناي ساريكايا - Serenay Sarikaya Serenay Sarikaya
بننو يلدرملار - Bennu Yıldırımlar Bennu Yıldırımlar
ايفم سولماز - Evrim Solmaz Evrim Solmaz
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab