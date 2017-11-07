حب أبيض أسود الحلقة 4 مترجمة HD اونلاين 2017

قصة مسلسل حب أبيض أسود الحلقة 4 : أسلي، الذي طعن فرهات، يواجه خطوة غير متوقعة! رؤية أن أسلي وسنان معا، فرهات يتحول إلى الجنون ويقتل سنان. فرهات، الذي أدين أسلي في المنزل، يتعرض للعنف ونتيجة لهذا العنف يرى رد فعل لا تتوقعه أسلي. أسلي، فرهات يضر بسكينه. هذه بداية جديدة للثنائي. على الرغم من أن فرهات يدعي أن Aslı هو الآن على الجانب المظلم، بل هو التخويف الذي قدمه هذا Aslı. أسلي تريد أن تعمل الفتاة الصغيرة التي تتوقع الأمل من نفسها. سوف تسمح فرحات لأسلي بدخول الأوبرا لمرة واحدة فقط. أسلي، الذي لا يتوقع مثل هذه الخطوة من فرهات، يبدأ في التساؤل عن الماضي فرحات.

قصة مسلسل حب أبيض أسود الحلقة 4 : أسلي، الذي طعن فرهات، يواجه خطوة غير متوقعة! رؤية أن أسلي وسنان معا، فرهات يتحول إلى الجنون ويقتل سنان. فرهات، الذي أدين أسلي في المنزل، يتعرض للعنف ونتيجة لهذا العنف يرى رد فعل لا تتوقعه أسلي. أسلي، فرهات يضر بسكينه. هذه بداية جديدة للثنائي. على الرغم من أن فرهات يدعي أن Aslı هو الآن على الجانب المظلم، بل هو التخويف الذي قدمه هذا Aslı. أسلي تريد أن تعمل الفتاة الصغيرة التي تتوقع الأمل من نفسها. سوف تسمح فرحات لأسلي بدخول الأوبرا لمرة واحدة فقط. أسلي، الذي لا يتوقع مثل هذه الخطوة من فرهات، يبدأ في التساؤل عن الماضي فرحات.

نشر في: الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧

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