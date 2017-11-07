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المحارب 2 الحلقة 9

المحارب 2 الحلقة 9 مترجمة 2017 جودة HD 370,071,436 | مسلسلات تركية | المحارب الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧
المحارب الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
19 فيديو
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المحارب 2 الحلقة 8 مترجمة 2017 جودة HD
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المحارب 2 الحلقة 5 مترجمة 2017 جودة HD
الثلاثاء ١٠ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,914,545
المحارب 2 الحلقة 4 مترجمة 2017 جودة HD
المحارب 2 الحلقة 4 مترجمة 2017 جودة HD
الإثنين ٠٢ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,903,885
المحارب 2 الحلقة 3 مترجمة 2017 جودة HD
المحارب 2 الحلقة 3 مترجمة 2017 جودة HD
الخميس ٢٨ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,900,375
المحارب 2 الحلقة 2 مترجمة 2017 جودة HD
المحارب 2 الحلقة 2 مترجمة 2017 جودة HD
الأربعاء ٢٠ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,891,340
المحارب 2 الحلقة 1 مترجمة 2017 جودة HD
المحارب 2 الحلقة 1 مترجمة 2017 جودة HD
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المحارب الحلقة 10 والأخيرة مترجمة 2017 جودة HD
الثلاثاء ٢٠ / يونيو / ٢٠١٧ 5,805,150
المحارب الحلقة 9 المحارب مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 9 المحارب مترجمة 2017 جودة HD
الثلاثاء ١٣ / يونيو / ٢٠١٧ 5,765,825
المحارب الحلقة 8 المحارب مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 8 المحارب مترجمة 2017 جودة HD
الثلاثاء ٠٦ / يونيو / ٢٠١٧ 5,726,825
المحارب الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة HD
الثلاثاء ٣٠ / مايو / ٢٠١٧ 5,689,450
المحارب الحلقة 6 السادسة مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 6 السادسة مترجمة 2017 جودة HD
الأربعاء ٢٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,670,210
المحارب الحلقة 5 الخامسة مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 5 الخامسة مترجمة 2017 جودة HD
الإثنين ١٥ / مايو / ٢٠١٧ 5,658,640
المحارب الحلقة 4 الرابعة مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 4 الرابعة مترجمة 2017 جودة HD
الأربعاء ١٠ / مايو / ٢٠١٧ 5,655,065
المحارب الحلقة 3 الثالثة مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 3 الثالثة مترجمة 2017 جودة HD
الخميس ٠٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,647,525
المحارب الحلقة 2 الثانية مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 2 الثانية مترجمة 2017 جودة HD
الخميس ٠٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,647,460
المحارب الحلقة 1 الأولى مترجمة 2017 جودة HD
المحارب الحلقة 1 الأولى مترجمة 2017 جودة HD
الخميس ٠٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,647,395
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  • نشر في: الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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