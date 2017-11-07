المحارب 2 الحلقة 9
المحارب 2 الحلقة 9 مترجمة 2017 جودة HD
370,071,436 | مسلسلات تركية | المحارب الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧
قصة مسلسل
المحارب 2 الحلقة 9: وبيريت أوكتاي (يوزباشي كاغان بوزوك)، و يلدز Çağrı أتيكسوي (أسلي أوزكيناك)، ومرات سيريزلي (الباي هاليل إبراهيم كوبوز)، وفرات البيرم (Üsteğmen سردار توركمن)، وبورك كومبيتليوغلو (Başçavuş بيرم بايات)، وأليكان البيرق (تيغمين مراد غوندوغدو)، وأوغور بازر فاتانوغلو (استسوباي غاليب أيغون)، هاكان دينكول (باسكافوس توران هوسينوغلو)، نازان ديبر (سيلفر بوزوك)، دوغان بايركتار (Üstçavuş سيلكوك ينيلميز)، أونور أوزايدن (كوبيلاي كيتنسي)، زينب إلشين (يلدز بوزوك) )، وألب أويكين (إيمكلي الجنرال محمد عارف Kılangıç)، ويليز أكيا (هاتيس بيات)، وإركومنت فيدان (تبيغوز زولكوف كيسكين)، وزكي أوكاك (سامي Çelik)، ومونير أبايدن (هاندان هيمزير)، وعلي تارق فندك (أوزمان Çavuş إلياس) (نيوزتي توركمن)، أتاكان إيسكتوتان (أوستيغمين مهابير)، بيرك بولموس (أوزمان إرباس)، سرهات نالبانتوغلو (جينيرال)، يلدرم غوكوك (روحي)، فرات شاهين (ميردان كيسكين)، يجيت أنل دينكش ط (امير استسوباي)
المحارب 2 الحلقة 9 مترجمة 2017 جودة HD
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حلقة 19 المحارب savaşçı الموسم الثاني 2 مسلسل اكشن حربي تركي مترجم للعربية 2017 جودة HD
بطولة: ,
قصة مسلسل
المحارب 2 الحلقة 9: وبيريت أوكتاي (يوزباشي كاغان بوزوك)، و يلدز Çağrı أتيكسوي (أسلي أوزكيناك)، ومرات سيريزلي (الباي هاليل إبراهيم كوبوز)، وفرات البيرم (Üsteğmen سردار توركمن)، وبورك كومبيتليوغلو (Başçavuş بيرم بايات)، وأليكان البيرق (تيغمين مراد غوندوغدو)، وأوغور بازر فاتانوغلو (استسوباي غاليب أيغون)، هاكان دينكول (باسكافوس توران هوسينوغلو)، نازان ديبر (سيلفر بوزوك)، دوغان بايركتار (Üstçavuş سيلكوك ينيلميز)، أونور أوزايدن (كوبيلاي كيتنسي)، زينب إلشين (يلدز بوزوك) )، وألب أويكين (إيمكلي الجنرال محمد عارف Kılangıç)، ويليز أكيا (هاتيس بيات)، وإركومنت فيدان (تبيغوز زولكوف كيسكين)، وزكي أوكاك (سامي Çelik)، ومونير أبايدن (هاندان هيمزير)، وعلي تارق فندك (أوزمان Çavuş إلياس) (نيوزتي توركمن)، أتاكان إيسكتوتان (أوستيغمين مهابير)، بيرك بولموس (أوزمان إرباس)، سرهات نالبانتوغلو (جينيرال)، يلدرم غوكوك (روحي)، فرات شاهين (ميردان كيسكين)، يجيت أنل دينكش ط (امير استسوباي)
نشر في: الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها.
حلاوة الدنيا
وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين.
مسلسل هذا المساء
أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير
باب الحارة الجزء 9
وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي.
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الخميس ٠٤ / مايو / ٢٠١٧
الثلاثاء ٠٧ / نوفمبر / ٢٠١٧
الإثنين ٣٠ / أكتوبر / ٢٠١٧
الإثنين ٢٣ / أكتوبر / ٢٠١٧
الثلاثاء ١٧ / أكتوبر / ٢٠١٧
الثلاثاء ١٠ / أكتوبر / ٢٠١٧
الإثنين ٠٢ / أكتوبر / ٢٠١٧
الخميس ٢٨ / سبتمبر / ٢٠١٧
الأربعاء ٢٠ / سبتمبر / ٢٠١٧
الثلاثاء ١٢ / سبتمبر / ٢٠١٧
الثلاثاء ٢٠ / يونيو / ٢٠١٧
الثلاثاء ١٣ / يونيو / ٢٠١٧
الثلاثاء ٠٦ / يونيو / ٢٠١٧
الثلاثاء ٣٠ / مايو / ٢٠١٧
الأربعاء ٢٤ / مايو / ٢٠١٧
الإثنين ١٥ / مايو / ٢٠١٧
الأربعاء ١٠ / مايو / ٢٠١٧