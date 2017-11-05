فضيلة و بناتها 2 الحلقة 8 (21) مترجمة 2017 جودة HD

قصة مسلسل فضيلة و بناتها 2 الحلقة 8 : بين سنان، ياغز وهازان، يرتفع التوتر! عذر حزاز لكريم، ياغز، محظوظ للكذب حول تقارير صحف هازان، في حين أن سنان، الذي كان يتصاعد على القضيب المتشكك لعدة أيام، هو في نقطة حادة. ليس من السهل على هازان، الذي يفاجأ ما يتفاعل سنان ل، للخروج من اتهامات سنان. هازان يجب أن يقف وراء ما يقوله لكل من الإخوة، على الرغم من ياجز يقول الحقيقة برمتها. من ناحية أخرى، لا يدرك فضيلة، الذي يلتقي مع إسعي ياسين، حتى أن ياسمين هو المستهدف، في حين أن هذه المواجهة الغريبة تذهب إلى أذن حازم لحماية زواج ابنتها. في حين أن التوتر بين سنان، ياجز وهازان آخذ في الارتفاع، واتهامات سنان الثقيلة وضعت هازان على طريق جديد. خطوة من آلام هازان والكرب الذي يكسر الفخر والقلب سيكون صدمة كبيرة ليس فقط بالنسبة سنان ولكن أيضا ل ياجيز.

قصة مسلسل فضيلة و بناتها 2 الحلقة 8 : بين سنان، ياغز وهازان، يرتفع التوتر! عذر حزاز لكريم، ياغز، محظوظ للكذب حول تقارير صحف هازان، في حين أن سنان، الذي كان يتصاعد على القضيب المتشكك لعدة أيام، هو في نقطة حادة. ليس من السهل على هازان، الذي يفاجأ ما يتفاعل سنان ل، للخروج من اتهامات سنان. هازان يجب أن يقف وراء ما يقوله لكل من الإخوة، على الرغم من ياجز يقول الحقيقة برمتها. من ناحية أخرى، لا يدرك فضيلة، الذي يلتقي مع إسعي ياسين، حتى أن ياسمين هو المستهدف، في حين أن هذه المواجهة الغريبة تذهب إلى أذن حازم لحماية زواج ابنتها. في حين أن التوتر بين سنان، ياجز وهازان آخذ في الارتفاع، واتهامات سنان الثقيلة وضعت هازان على طريق جديد. خطوة من آلام هازان والكرب الذي يكسر الفخر والقلب سيكون صدمة كبيرة ليس فقط بالنسبة سنان ولكن أيضا ل ياجيز.

نشر في: الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧

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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا

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