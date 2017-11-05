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عروس إسطنبول 2 الحلقة 7

عروس إسطنبول 2 الحلقة 7 (23) مترجمة 2017 جودة عالية 273,485,076 | مسلسلات تركية | عروس إسطنبول الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧
عروس إسطنبول الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
23 فيديو
التالي عروس إسطنبول 2 الحلقة 7 (23) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 7 (23) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,943,340
عروس إسطنبول 2 الحلقة 6 (22) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 6 (22) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٩ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,933,980
عروس إسطنبول 2 الحلقة 5 (21) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 5 (21) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٢ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,925,270
عروس إسطنبول 2 الحلقة 4 (20) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 4 (20) مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ١٦ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,918,705
عروس إسطنبول 2 الحلقة 3 (19) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 3 (19) مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ٠٩ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,913,115
عروس إسطنبول 2 الحلقة 2 (18) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 2 (18) مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ٠٢ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,903,105
عروس إسطنبول 2 الحلقة 1 (17) مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول 2 الحلقة 1 (17) مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٤ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,895,240
عروس إسطنبول الحلقة 16 مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 16 مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١٧ / يونيو / ٢٠١٧ 5,790,200
عروس إسطنبول الحلقة 15 مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 15 مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ١٠ / يونيو / ٢٠١٧ 5,749,640
عروس إسطنبول الحلقة 14 الرابعة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 14 الرابعة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٠٣ / يونيو / ٢٠١٧ 5,710,965
عروس إسطنبول الحلقة 13 الثالثة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 13 الثالثة عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧ 5,678,725
عروس إسطنبول الحلقة 12 الثانية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 12 الثانية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٢١ / مايو / ٢٠١٧ 5,666,115
عروس إسطنبول الحلقة 11 الحادية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 11 الحادية عشرة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ١٤ / مايو / ٢٠١٧ 5,657,210
عروس إسطنبول الحلقة 10 العاشرة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 10 العاشرة مترجمة 2017 جودة عالية
السبت ٠٦ / مايو / ٢٠١٧ 5,650,905
عروس إسطنبول الحلقة 9 التاسعة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 9 التاسعة مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ٠١ / مايو / ٢٠١٧ 5,640,440
عروس إسطنبول الحلقة 8 الثامنة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 8 الثامنة مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ٢٤ / أبريل / ٢٠١٧ 5,631,665
عروس إسطنبول الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 7 السابعة مترجمة 2017 جودة عالية
الإثنين ١٧ / أبريل / ٢٠١٧ 5,623,280
عروس إسطنبول الحلقة 6 السادسة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 6 السادسة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٠٩ / أبريل / ٢٠١٧ 5,616,000
عروس إسطنبول الحلقة 5 الخامسة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 5 الخامسة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٠٢ / أبريل / ٢٠١٧ 5,607,420
عروس إسطنبول الحلقة 4 الرابعة مترجمة 2017 جودة عالية
عروس إسطنبول الحلقة 4 الرابعة مترجمة 2017 جودة عالية
الأحد ٠٢ / أبريل / ٢٠١٧ 5,607,355
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  • نشر في: الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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