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نبضات قلب الحلقة 18

نبضات قلب الحلقة 18 الثامنة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017 358,699,505 | مسلسلات تركية | نبضات قلب الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧
نبضات قلب السبت ٠١ / يوليو / ٢٠١٧
18 فيديو
التالي نبضات قلب الحلقة 18 الثامنة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 18 الثامنة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧ 5,943,275
نبضات قلب الحلقة 17 السابعة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 17 السابعة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٩ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,933,785
نبضات قلب الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 16 السادسة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٢ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,924,945
نبضات قلب الحلقة 15 الخامسة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 15 الخامسة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
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نبضات قلب الحلقة 14 الرابعة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 14 الرابعة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ١٥ / أكتوبر / ٢٠١٧ 5,918,380
نبضات قلب الحلقة 13 الثالثة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 13 الثالثة عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
السبت ٣٠ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,902,260
نبضات قلب الحلقة 12 الثانية عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 12 الثانية عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٤ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,895,175
نبضات قلب الحلقة 11 الحادية عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 11 الحادية عشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٤ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,895,110
نبضات قلب الحلقة 10 العاشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 10 العاشرة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ١٠ / سبتمبر / ٢٠١٧ 5,884,580
نبضات قلب الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٧ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,872,230
نبضات قلب الحلقة 8 الثامنة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 8 الثامنة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٠ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,866,575
نبضات قلب الحلقة 7 السابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 7 السابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٤ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,862,285
نبضات قلب الحلقة 6 السادسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 6 السادسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٤ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,862,220
نبضات قلب الحلقة 5 الخامسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 5 الخامسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٣٠ / يوليو / ٢٠١٧ 5,853,900
نبضات قلب الحلقة 4 الرابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 4 الرابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأحد ٢٣ / يوليو / ٢٠١٧ 5,849,285
نبضات قلب الحلقة 3 الثالثة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 3 الثالثة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٧ / يوليو / ٢٠١٧ 5,845,190
نبضات قلب الحلقة 2 الثانية كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 2 الثانية كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الإثنين ١٠ / يوليو / ٢٠١٧ 5,838,560
نبضات قلب الحلقة 1 الأولى كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
نبضات قلب الحلقة 1 الأولى كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
السبت ٠١ / يوليو / ٢٠١٧ 5,834,010
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  • نشر في: الأحد ٠٥ / نوفمبر / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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