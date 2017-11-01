عائلة اصلان الحلقة 2 مترجمة HD اونلاين 2017

قصة مسلسل عائلة اصلان الحلقة 2 : يقول بوركو أن المزارع هو المالك الحقيقي للمزرعة، ويطلب من الأسد أن يفرا المزرعة فورا. ولا تزال فيدات وهايري صامتة. لأن فيدات لديه سر كبير لتيفون الذي كان قائما على سنوات مضت، وأنه يعرف أنها هيري الوحيدة. لا يمكن للجانبين تقديم بعضهما البعض وثيقة رسمية عن المزرعة. هاتيس، موراتان يحاول إخفاء هذا التطور عن المزرعة. مراد لا يعلم أن المزرعة التي هو بعد هو في بيته، وبوركو لا يعرف أنه هو عائلة مراد الذي هو العدو في نفس الطريق. في حين يعمل على ملف مراد، تايفون ناضجة، يدعي مفاجأة حول بوركو أولغون هذه المرة. الآن الهدف ليس فقط تايفون أولغون، ولكن أيضا ابنة بوركو. وهذا الوضع يفضي إلى رسم السيوف بين مراد وبوركو. في هذه الأثناء، الأمل، فيدات وبوركو قبل وثيقة حول العبادة تصل. من الاسم الذي يقوله الاسم؟ وهناك مفاجأة كبيرة تنتظر مراد وبوركو الذين يأتون إلى المزرعة غير مدركين لبعضهم البعض.

قصة مسلسل عائلة اصلان الحلقة 2 : يقول بوركو أن المزارع هو المالك الحقيقي للمزرعة، ويطلب من الأسد أن يفرا المزرعة فورا. ولا تزال فيدات وهايري صامتة. لأن فيدات لديه سر كبير لتيفون الذي كان قائما على سنوات مضت، وأنه يعرف أنها هيري الوحيدة. لا يمكن للجانبين تقديم بعضهما البعض وثيقة رسمية عن المزرعة. هاتيس، موراتان يحاول إخفاء هذا التطور عن المزرعة. مراد لا يعلم أن المزرعة التي هو بعد هو في بيته، وبوركو لا يعرف أنه هو عائلة مراد الذي هو العدو في نفس الطريق. في حين يعمل على ملف مراد، تايفون ناضجة، يدعي مفاجأة حول بوركو أولغون هذه المرة. الآن الهدف ليس فقط تايفون أولغون، ولكن أيضا ابنة بوركو. وهذا الوضع يفضي إلى رسم السيوف بين مراد وبوركو. في هذه الأثناء، الأمل، فيدات وبوركو قبل وثيقة حول العبادة تصل. من الاسم الذي يقوله الاسم؟ وهناك مفاجأة كبيرة تنتظر مراد وبوركو الذين يأتون إلى المزرعة غير مدركين لبعضهم البعض.

نشر في: الأربعاء ٠١ / نوفمبر / ٢٠١٧

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