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الأسطورة الحلقة 29 الأخيرة

الأسطورة الحلقة 29 التاسعة والعشرون والأخيرة مترجمة 2017 جودة HD 393,408,718 | مسلسلات تركية | اسمه الاسطورة الجمعة ٠١ / سبتمبر / ٢٠١٧
اسمه الاسطورة الأحد ٢٨ / مايو / ٢٠١٧
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التالي الأسطورة الحلقة 29 التاسعة والعشرون والأخيرة مترجمة 2017 جودة HD
الأسطورة الحلقة 29 التاسعة والعشرون والأخيرة مترجمة 2017 جودة HD
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الأسطورة الحلقة 12 الثانية عشرة مترجمة 2017 جودة HD
الأسطورة الحلقة 12 الثانية عشرة مترجمة 2017 جودة HD
الأربعاء ١٩ / أبريل / ٢٠١٧ 5,625,035
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الأسطورة الحلقة 11 الحادية عشرة مترجمة 2017 جودة HD
الإثنين ١٠ / أبريل / ٢٠١٧ 5,617,040
الأسطورة الحلقة 10 العاشرة مترجمة 2017 جودة HD
الأسطورة الحلقة 10 العاشرة مترجمة 2017 جودة HD
الإثنين ٠٣ / أبريل / ٢٠١٧ 5,608,720
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  • نشر في: الجمعة ٠١ / سبتمبر / ٢٠١٧
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تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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