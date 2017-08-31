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مريم الحلقة 5

مريم الحلقة 5 الخامسة مترجمة كاملة HD اونلاين 2017 341,847,772 | مسلسلات تركية | مريم الخميس ٣١ / أغسطس / ٢٠١٧
مريم الجمعة ٠٤ / أغسطس / ٢٠١٧
5 فيديو
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التالي مريم الحلقة 5 الخامسة مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
مريم الحلقة 5 الخامسة مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
الخميس ٣١ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,876,780
مريم الحلقة 4 الرابعة مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
مريم الحلقة 4 الرابعة مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
الجمعة ٢٥ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,871,580
مريم الحلقة 3 الثالثة مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
مريم الحلقة 3 الثالثة مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
الخميس ١٧ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,865,015
مريم الحلقة 2 الثانية مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
مريم الحلقة 2 الثانية مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
الجمعة ٠٤ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,858,320
مريم الحلقة 1 الأولى مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
مريم الحلقة 1 الأولى مترجمة كاملة HD اونلاين 2017
الجمعة ٠٤ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,858,255
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  • نشر في: الخميس ٣١ / أغسطس / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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