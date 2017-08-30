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البدر الحلقة 9

البدر الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017 255,953,328 | مسلسلات تركية | البدر الأربعاء ٣٠ / أغسطس / ٢٠١٧
البدر الأربعاء ٠٥ / يوليو / ٢٠١٧
9 فيديو
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التالي البدر الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
البدر الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٣٠ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,874,635
البدر الحلقة 8 الثامنة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
البدر الحلقة 8 الثامنة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٢٣ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,869,955
البدر الحلقة 7 السابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
البدر الحلقة 7 السابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
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البدر الحلقة 6 السادسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
البدر الحلقة 6 السادسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٠٩ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,860,465
البدر الحلقة 5 الخامسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
البدر الحلقة 5 الخامسة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
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البدر الحلقة 4 الرابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
البدر الحلقة 4 الرابعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٠٢ / أغسطس / ٢٠١٧ 5,856,500
البدر الحلقة 3 الثالثة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
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الأربعاء ١٩ / يوليو / ٢٠١٧ 5,848,375
البدر الحلقة 2 الثانية كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
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الخميس ١٣ / يوليو / ٢٠١٧ 5,842,785
البدر الحلقة 1 الأولى كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
البدر الحلقة 1 الأولى كاملة مترجمة HD اونلاين 2017
الأربعاء ٠٥ / يوليو / ٢٠١٧ 5,837,520
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  • نشر في: الأربعاء ٣٠ / أغسطس / ٢٠١٧
  • فئة:
[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا




وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية







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