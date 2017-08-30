البدر الحلقة 9 التاسعة كاملة مترجمة HD اونلاين 2017

قصة مسلسل البدر الحلقة 9 : فريد اصلان (جان يامان ) رجل اعمال ناجح له نظام دقيق في عمله ويبحث عن هذا النظام الكامل ايضا في منزله . يقوم الطباخ الذي وظفه بطبخ الطعام قبل مجيئه الي المنزل يومياً ولكن بسبب تدقيق فريد وبحثه عن الكمالية المطلقة لم يدم احد طويلاً في تلك الوظيفه . نازلي (اوزجي جوريل) التي هي طالبة تقوم بالدراسات العليا في فرع فن الطبخ وتعيش مع صديقتها واختها ومن اجل ان تستطيع ادارة المنزل التي تعيش فيه تضطر ان تبحث عن عمل بشكل عاجل ولكن لا يمكن تحملها في عمل بسبب تصرفاتها .هذان الشخصان المتضادان لبعضهم البعض ستتقاطع طرقهما في مطبخ فريد . علاقة العمل التي ستبدأ بالشجار لكن بفضل موهبة نازلي الكبيره في الطبخ فستبدو انها ستطول واذ بإحدى الليالي التي يسطع فيها البدر في السماء يجد فريد ونازلي نفسيهما بين اذرع الحب ولكن الحب موضوع شائك اكثر من مشروع بقيمة مليون ليرة او طهي الطعام في المطبخ وفي منتصف الليلة وتحت اضواء البدر وبسبب سوء تفاهم يجدون أنفسهم في داخل وضع معقد لا يستطيعون الخروج منه.

قصة مسلسل البدر الحلقة 9 : فريد اصلان (جان يامان ) رجل اعمال ناجح له نظام دقيق في عمله ويبحث عن هذا النظام الكامل ايضا في منزله . يقوم الطباخ الذي وظفه بطبخ الطعام قبل مجيئه الي المنزل يومياً ولكن بسبب تدقيق فريد وبحثه عن الكمالية المطلقة لم يدم احد طويلاً في تلك الوظيفه . نازلي (اوزجي جوريل) التي هي طالبة تقوم بالدراسات العليا في فرع فن الطبخ وتعيش مع صديقتها واختها ومن اجل ان تستطيع ادارة المنزل التي تعيش فيه تضطر ان تبحث عن عمل بشكل عاجل ولكن لا يمكن تحملها في عمل بسبب تصرفاتها .هذان الشخصان المتضادان لبعضهم البعض ستتقاطع طرقهما في مطبخ فريد . علاقة العمل التي ستبدأ بالشجار لكن بفضل موهبة نازلي الكبيره في الطبخ فستبدو انها ستطول واذ بإحدى الليالي التي يسطع فيها البدر في السماء يجد فريد ونازلي نفسيهما بين اذرع الحب ولكن الحب موضوع شائك اكثر من مشروع بقيمة مليون ليرة او طهي الطعام في المطبخ وفي منتصف الليلة وتحت اضواء البدر وبسبب سوء تفاهم يجدون أنفسهم في داخل وضع معقد لا يستطيعون الخروج منه.

نشر في: الأربعاء ٣٠ / أغسطس / ٢٠١٧

فئة:

[[ 0 مشاهدات ]]

تدور احداث المسلسل حول (أمينة) التي تكتشف قرب موعد زواجها أنها مريضة بالسرطان، لتتغير في هذه اللحظة كل ما كانت ترتب له، ولتبدأ في إعادة النظر في علاقتها بمن حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشاكل مع شقيقتها. حلاوة الدنيا

وجوه كثيرة تغلفنا احيانا، ومن دون دراية تجعلنا نجهل وجهنا الحقيقي ، هكذا هي تناقضات الحياة، غالبا ما تشوه ما في داخلنا ... الى أن تحين لحظة الحقيقة ... هذه هي أحداث مسلسل (هذا المساء) ، الذي تنتجه شركتي بي لينك برودكشنز وشركة ايغل فيلمز وتجمع النجوم إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، محمد فرّاج، حنان مطاوع وغيرهم مع المخرج المتميز تامر محسن الذي كتب قصة المسلسل ايضا بالتعاون مع ورشة من الكتّاب المخضرمين. مسلسل هذا المساء

أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 9

وردة شامية هو من أهم المسلسلات الدرامية التي ستشهدها الساحة في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول وردة وشامية اللتين تمرّان بتجارب قاسية جدًّا تجعلهما تتجهان إلى ارتكاب الجرائم في الحارة الدمشقية، وتدو ر الأحداث حول هاتين المجرمتين ضمن إطار درامي اجتماعي. وردة شامية