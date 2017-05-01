قصة مسلسل العشق المر الحلقة 26 : عندما يمتزج العشق بالخيانة يصبح من الصعب تحديد أي الأفعال خطئًا وأيهم صحيح، وأي الأشخاص صالحًا وأيهم لم يعد كذلك، حينها فقط يتذوق العشاق مرارة العشق. يروي مسلسل العشق المر قصة شاب متزوج ويعيش حياة مستقرة إلى أن تظهر الفتاة الجذابة "ملك" في حياته فيقع في حبها، وتبادله الحب بعد أن أخفى عنها أمر زواجه، إلى أن تتواجه المرأتين في صراع لا ينتهي. العشق المر، دراما تركية انتجت عام 2015. إخراج: شاتاي طوسون، وبطولة: سيشكين أوزديمير، سيلين شكرجي، سيزجي سينا أكاي، إركان جان، حسين عوني دانيال، موتلو جوناي، ألبيران دايماز، وعدد كبير من أشهر نجوم الدراما التركية.

نشر في: الإثنين ٠١ / مايو / ٢٠١٧

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مسلسل مأمون وشركاه ، للمثل المصري الزعيم عادل امام الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2016بطولة: إنعام سالوسةتامر هجرسخالد سرحانعادل اماملبلبة تتمحور القصة حول الشخصية البخيلة "مأمون" وتبدأ الاحداث بالكشف عن علاقته الفاشلة مع ابنائه وازواجهن فبعد فترة قصيرة يبتعدون ابنائه عنه حتى يكتشفون انه ميليارديرا فتبدأ رحلة البحث عن امواله وكنزه في إطار الكوميديا الساخرة مأمون وشركاه 2016

مسلسل نيلي وشريهاننيللي وشريهان مسلسل مصري كوميدي فكاهي HD رمضان 2016 بطولة: دنيا سمير غانم, إيمي سمير غانم, بيومي فؤاد, مصطفى خاطر, سلوى خطاب, محمد سلام

أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 8تبدأ احداث جديدة من الموسم الثامن خلال فترة ثلاثينات القرن الماضي, ضمن إطار الدراما الأجتماعية وشخوصه, وتكشف الأحداث عن (حارة الضبع) وأهلها الأكثر انتفاحا عن الماضي, كما سيلقي المسلسل الضوء على التطور الاجتماعي للشام, ومن الناحية النسائية ايضا , نحو التعلم والمشاركة قضايا المجتمع..

