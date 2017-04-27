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  • نشر في: الخميس ٢٧ / أبريل / ٢٠١٧
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مسلسل مأمون وشركاه ، للمثل المصري الزعيم عادل امام الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2016بطولة: إنعام سالوسةتامر هجرسخالد سرحانعادل اماملبلبة تتمحور القصة حول الشخصية البخيلة "مأمون" وتبدأ الاحداث بالكشف عن علاقته الفاشلة مع ابنائه وازواجهن فبعد فترة قصيرة يبتعدون ابنائه عنه حتى يكتشفون انه ميليارديرا فتبدأ رحلة البحث عن امواله وكنزه في إطار الكوميديا الساخرة مأمون وشركاه 2016




مسلسل نيلي وشريهاننيللي وشريهان مسلسل مصري كوميدي فكاهي HD رمضان 2016 بطولة: دنيا سمير غانم, إيمي سمير غانم, بيومي فؤاد, مصطفى خاطر, سلوى خطاب, محمد سلام




أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 8تبدأ احداث جديدة من الموسم الثامن خلال فترة ثلاثينات القرن الماضي, ضمن إطار الدراما الأجتماعية وشخوصه, وتكشف الأحداث عن (حارة الضبع) وأهلها الأكثر انتفاحا عن الماضي, كما سيلقي المسلسل الضوء على التطور الاجتماعي للشام, ومن الناحية النسائية ايضا , نحو التعلم والمشاركة قضايا المجتمع..




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