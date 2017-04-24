قصة مسلسل تحمل يا قلبي الحلقة 12 : قصة أوزان يورداكول، ويجلس السيناريو ديان قلبي في المخرج سراب كرسي البحر غزال الجلبي مسلة. استعدادات لمدة عام، يجذب الانتباه إطلاق النار مع مجموعة من الممثلين قوي بينما هانغ قلبي شهرين. اللجنة الاقتصادية لأوروبا Uslu، جانسيل ألتشين، البحر Nilay وبيرك خارج عطا المنبثق عيدان، ديدم İnselel، تونجر سلمان، بنجي أوزتورك بورا عكاس، شهر هو القبة، فريت كايا، Korel الجزائري، وبولنت التصفيق، حنين للتعدين، محمد أصلان، وكيلوباترا Miray أكاي وبراد بركة خان تلقى قلبي دايان دور العلم. الواقع يقول صراع دراماتيكي لبقاء الأطفال بعد أن خسر كل شيء لامرأة.

نشر في: الإثنين ٢٤ / أبريل / ٢٠١٧

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مسلسل مأمون وشركاه ، للمثل المصري الزعيم عادل امام الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2016بطولة: إنعام سالوسةتامر هجرسخالد سرحانعادل اماملبلبة تتمحور القصة حول الشخصية البخيلة "مأمون" وتبدأ الاحداث بالكشف عن علاقته الفاشلة مع ابنائه وازواجهن فبعد فترة قصيرة يبتعدون ابنائه عنه حتى يكتشفون انه ميليارديرا فتبدأ رحلة البحث عن امواله وكنزه في إطار الكوميديا الساخرة مأمون وشركاه 2016

مسلسل نيلي وشريهاننيللي وشريهان مسلسل مصري كوميدي فكاهي HD رمضان 2016 بطولة: دنيا سمير غانم, إيمي سمير غانم, بيومي فؤاد, مصطفى خاطر, سلوى خطاب, محمد سلام

أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 8تبدأ احداث جديدة من الموسم الثامن خلال فترة ثلاثينات القرن الماضي, ضمن إطار الدراما الأجتماعية وشخوصه, وتكشف الأحداث عن (حارة الضبع) وأهلها الأكثر انتفاحا عن الماضي, كما سيلقي المسلسل الضوء على التطور الاجتماعي للشام, ومن الناحية النسائية ايضا , نحو التعلم والمشاركة قضايا المجتمع..

