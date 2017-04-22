قصة مسلسل الحب الأعمى الحلقة 28 : تدور احداث المسلسل عن كمال (بوراك أوزجيفيت) وهو شاب فقير ونيهان (نيسليهان أتاغول) وهي فتاة غنية ، يقع كمال ونيهان في حب بعضهما البعض ، ومن طرف اخر امير وهو رجل غني ذو نفوذ يطمح لجعل نيهان تقع في حبه فيقوم هو وبمساعدة ابيه بإيقاع شقيقها في فخ جريمة قتل ، وتهديد عائلتها بابلاغ الشرطة عن الجريمة في حال رفض نيهان الزواج منه . وهذا ما يدفع نيهان لرفض الزواج من كمال والزواج من امير . بعد 5 سنوات يعود كمال ليسعى للأنتقام من نيهان ، فيشك في زواجها منه ، فيسعى لمعرفة سبب زواجها بامير فتعترف له نيهان بكل شي ويجزم بانه سوف ينقذها من اسرها ومن زواجها بامير وان اخ نيهان ليس قاتل وانما هذا فخ نصبه امير وفي هذا الاثناء يتعرف كمال على شخصيات مافيا كثيره ويتورط باعمال وفي هذا الاثناء قرر نيهان وكمال ان يهربا ويعيشا قصة حبهما بعيدا عن امير ، واخ نيهان متزوج من اخت كمال وهربا سوياً لكن اخت كمال تخون اخ نيهان وتعيش علاقة حب مع امير وتخبر امير بمكانهما وياتي امير الى نيهان ويهددها بقتل كمال اذا لم تعد معه وعادت معه واخبرت كمال بانهها تكرهه وتحاول محبة امير من اجل حماية كمال وبعد ذلك يلجأ كمال الى العدالة ويدخل اوزان (اخ نيهان )الى السجن وتبدأ نيهان بالغضب على كمال .

نشر في: السبت ٢٢ / أبريل / ٢٠١٧

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