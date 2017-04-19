قصة مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم الحلقة 65 : قطاع الطرق لن يحكموا العالم Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz هو مسلسل من انتاج سنه 2015 ومن اشهر المسلسلات التركية البوليسية، هذا المسلسل قام بكسر جميع قواعد الشهرة واحتل المركز الاول في نسب المشاهدة التركية والعربية ضاربا بعرض الحائط المسلسل الذي احتل المرتبة الاولى طوال 12 عام مسلسل وادي الذئاب. المسلسل من بطولة Oktay Kaynarca - أوكتاي كينارجا واخراج Onur Tan - انور تان المعروف بجنون الاخراج واحياء الاموات في السينما التركية وةمن اخراج Raci Şaşmaz - راجي شاشماز اخ نجاتي شاشماز بطل مسلسل وادي الذئاب. مسلسل القطاع يتميز بعدم وجود اي ثغرة اخراجية او انتاجية او اي تحايل على عقل المشاهد، ويتميز بابراز ادوار النساء في عالم المافيا وحياتهم وتصرفاتهم وسط تعقيدات المافيا والقتل وما الى ذلك. يسرد المسلسل قصة عائلة شاكر بيلي وهي عائلة تتمز بالالتحام والتوحد والاخوة والذكائ المطلق بقيادة خضر شاكر بيلي الذي يتميز بدهاء وبراعة التصرف في المحن. مسلسل القطاع احتل اعلى النسب منذ الحلقة الاولى على شاشات التلفزة التركية كونه من اخراج راجي شاشمز ومن تمثيل اعظم الممثلين الاتراك في عالم المافيا وكذلك كونهم كانوا من ابطال مسلسل وادي الذئاب ومنهم كنان جوبان الذي اشتهر بدور عبد الحي في الوادي وكنيته الجديدة فخري في مسلسل القطاع وكذلك خضر القطاع هو سليمان شاكر في الوادي وتردد الكثير من انباء ادخال الممثلين الذين تم اخراجهم من الوادي الى القطاع. تبرز الخصومه في هذا المسلسل بين الاخوين شاشماز ويظهر التحدي في هاذان السلسلان بحيث نرى الابداع ومحاولة احتلال المراتب الاولى في نسب المشاهدة. مسلسل القطاع باختصار هو من اجمل المسلسلات التركية على الاطلاق.

نشر في: الأربعاء ١٩ / أبريل / ٢٠١٧

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