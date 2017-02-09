قصة مسلسل بويراز كارايل 3 الحلقة 17 : أعضاء مبادرة برصاص سنان، بدأ النضال من أجل البقاء على قيد الحياة إلى المستشفى. اطلاق النار سنان بويرس وإليزابيث يؤثر بشدة أن عقوبة لأولئك الذين بويراز أنه يقسم لدفع ثقيلة جدا! ,و بويراز كرايال يثير تأثير كبير على الجميع الفصل الأخير إصابة سنان. وايشغول سنان خطف على أيدي أفراد من مبادرة سيتم الافراج عنهم في مقابل الحصول على الصور التي تريد بويرس. لكن الأمور لم تتطور كما هو متوقع على الإطلاق. ويطلب من أعضاء المبادرة إلى اتخاذ خيار بويرس وبويرس اختار سنان. ولكن هذا كان الفخ ... أعضاء مبادرة ايشغول أنها استمرت لعقد الإفراج عن سنان. بعد مطاردة صعبة كان سنان بويرس قادرة على تحقيقه، ولكن ذلك لم يدم طويلا. سنان إلى التحدث على الهاتف من طلق ناري بويرس انخفض رعب كبير. أصيب سنان، على عجل بين دخل المستشفى الذراع بويرس ل. كان مشبعا سنان مع جميع الحداد أن يكون ايشغول المعركة الأولى من الحياة والموت. ولكن سنان فاز النضال من أجل الحياة، يمكنك الابقاء على الحياة؟ بويراز ، وكيفية اتخاذ الانتقام من فعل هذا؟

نشر في: الخميس ٠٩ / فبراير / ٢٠١٧

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مسلسل مأمون وشركاه ، للمثل المصري الزعيم عادل امام الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2016بطولة: إنعام سالوسةتامر هجرسخالد سرحانعادل اماملبلبة تتمحور القصة حول الشخصية البخيلة "مأمون" وتبدأ الاحداث بالكشف عن علاقته الفاشلة مع ابنائه وازواجهن فبعد فترة قصيرة يبتعدون ابنائه عنه حتى يكتشفون انه ميليارديرا فتبدأ رحلة البحث عن امواله وكنزه في إطار الكوميديا الساخرة مأمون وشركاه 2016

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