قصة مسلسل حب أعمى 2 الحلقة 18 : وقال انه من المرجح "نيهان"؟ كمال، والمسار المختار لإقناع "نيهان" ينتهي كابوس كبير. و"نيهان" بجروح خطيرة خلال الحادث. مساعدة المفضلة بالعجز pençeleşirk فاة كمال ليلى الذراع الإناث وايهان ينمو. هرع "نيهان" إلى المستشفى، ولكن الوضع خطير للغاية. تعبئتها "نيهان" لإنقاذ الأمير وكمال على حدة. وعلى الرغم من الندم الكبير الذي يعيش فيه، يفعل كل ما بوسعه لإنقاذ كمال "نيهان". استنفدت بينما يأمل البعض الآخر سوف إحياء الاسم الذي لا يتوقع أحد. أمير، من اللحظة الأولى أننا لا يمكن أن يتسامح مع وجود مستشفى كمال. ويعترف مدى كل سيذهب من أجل اثنين اللدود الأعداء "نيهان". ولكن أوامر لا يمكن أن يكون راضيا عن ذلك. كان كمال، مثل من الجدار في المستشفى لالابتعاد عن المباراة النهائية. على كمال رؤية المباراة النهائية، وقال انه سوف يغادر المستشفى من دون عقد يده. من ناحية أخرى، الجميع، بما في ذلك على وجه الخصوص ليلى كمال يحاول تهدئة. على الأقل حتى تفتح عيون "نيهان" كمال، سيتم تعبئتها لمواجهة حول البحر الأمير. عندما شكك في حادث يشتبه "نيهان" أمير "نيهان" كمال أمضى ليلة واحدة، وتقرر أن تسليط الضوء على اللغز وراء الحادث. لن تتوقف جهود جامعة ولاية أريزونا الأمير. أمير الأسرار الخفية yaklaşmışa منه، جون يفهم أن كبير حقا بما يكفي لقتل أمير أمير الغضب. عين أوامر من الأرض القديمة. نهائي كمال يكفي أن يموت لفصل إلى الأبد ...

نشر في: الخميس ٢٦ / يناير / ٢٠١٧

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مسلسل مأمون وشركاه ، للمثل المصري الزعيم عادل امام الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2016بطولة: إنعام سالوسةتامر هجرسخالد سرحانعادل اماملبلبة تتمحور القصة حول الشخصية البخيلة "مأمون" وتبدأ الاحداث بالكشف عن علاقته الفاشلة مع ابنائه وازواجهن فبعد فترة قصيرة يبتعدون ابنائه عنه حتى يكتشفون انه ميليارديرا فتبدأ رحلة البحث عن امواله وكنزه في إطار الكوميديا الساخرة مأمون وشركاه 2016

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أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 8تبدأ احداث جديدة من الموسم الثامن خلال فترة ثلاثينات القرن الماضي, ضمن إطار الدراما الأجتماعية وشخوصه, وتكشف الأحداث عن (حارة الضبع) وأهلها الأكثر انتفاحا عن الماضي, كما سيلقي المسلسل الضوء على التطور الاجتماعي للشام, ومن الناحية النسائية ايضا , نحو التعلم والمشاركة قضايا المجتمع..

