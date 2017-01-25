قصة مسلسل قلب شجاع الحلقة 11 : المعركة عمر Bozdoğan فضفاض. ديدم وعمر وضع حياته من أجل إنقاذ علي، علي لا يمكن أن تمنع الموت. بعد فقدان والده للحصول على الانتقام يقع عمر علي فرحات وKhosrov مسبقا. بعد فك رموز اكتشفت عن طريق الحرب أنور Bradd بين البلدين. الكسندر Gevaşl تعلم أن والده بالرصاص والأسرة التتار يواجه أزمة غير متوقعة. مع العلم أن عمر عملت الدولة العميقة توران تقرر إعدام عمر. التتار درعا واقيا من السرير للحصول على الجدول على حساب الجمهور وابن أحمد إلى العمل لإنقاذ عمر. وبالتالي فإنه يجعل خطوة رئيسية ضد الأب غضب الكسندر. وعمر أنور وعمليات شجاعة مع فك الشفرة في كيفية المضي قدما؟

نشر في: الأربعاء ٢٥ / يناير / ٢٠١٧

فئة:

[[ 0 مشاهدات ]]

مسلسل مأمون وشركاه ، للمثل المصري الزعيم عادل امام الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2016بطولة: إنعام سالوسةتامر هجرسخالد سرحانعادل اماملبلبة تتمحور القصة حول الشخصية البخيلة "مأمون" وتبدأ الاحداث بالكشف عن علاقته الفاشلة مع ابنائه وازواجهن فبعد فترة قصيرة يبتعدون ابنائه عنه حتى يكتشفون انه ميليارديرا فتبدأ رحلة البحث عن امواله وكنزه في إطار الكوميديا الساخرة مأمون وشركاه 2016

مسلسل نيلي وشريهاننيللي وشريهان مسلسل مصري كوميدي فكاهي HD رمضان 2016 بطولة: دنيا سمير غانم, إيمي سمير غانم, بيومي فؤاد, مصطفى خاطر, سلوى خطاب, محمد سلام

أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 8تبدأ احداث جديدة من الموسم الثامن خلال فترة ثلاثينات القرن الماضي, ضمن إطار الدراما الأجتماعية وشخوصه, وتكشف الأحداث عن (حارة الضبع) وأهلها الأكثر انتفاحا عن الماضي, كما سيلقي المسلسل الضوء على التطور الاجتماعي للشام, ومن الناحية النسائية ايضا , نحو التعلم والمشاركة قضايا المجتمع..

