قصة مسلسل يكفي أن تبتسم الحلقة 24 الأخيرة : الذين يعيشون مفاجأة مفاجأة حسن سارب في عيد ميلاده مع شرح علاقتها مع ياسمين اجه مفاجأة أكبر. خيبة أمل أكبر من جميع الأسر هجرة التي صدمت وصف حاد يعيش أيتن. أحمد في منتصف الطريق في محاولة للعثور على أيتن تحاول تهدئة لا يمكن أن تنجح. البحث العكس حاد أيتن. لا يمكن أن تخسره ابنهما في بحثهم عن أيتن طريقة العلاج. لطفي ونرمين الماضي الصدمة الأولى من الوضع وتحقيق هذه الدرجة من السوء كما كنت تفكر به. تعلم سبب التعاسة ارتفع الياسمين، وقالت انها تقرر مساعدة شقيقته خطاب كمال. وبهذه الطريقة، أحداث التعلم، والياسمين، ومواجهة واقع الأعمال المختارة للكشف. اوزدمير وCivaner لحظات المعيشة خلال الاعداد لحفل الزواج يجب أن تقع جنبا إلى جنب مع ياسمين، ويدير أيضا إلى الوقوف تحت هذا التحدي. ومع ذلك، خلال حفل زفاف كان يجهل أنها ستفعل، جيم. جيم تواجه مرة أخرى الحاد والدخل. وأخيرا، فإن التقارب بين الياسمين وحاد اوزدمير وCivaner تحويل اثنين من عائلة ينفصلان.

نشر في: الإثنين ٢٣ / يناير / ٢٠١٧

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مسلسل مأمون وشركاه ، للمثل المصري الزعيم عادل امام الذي سيتم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2016بطولة: إنعام سالوسةتامر هجرسخالد سرحانعادل اماملبلبة تتمحور القصة حول الشخصية البخيلة "مأمون" وتبدأ الاحداث بالكشف عن علاقته الفاشلة مع ابنائه وازواجهن فبعد فترة قصيرة يبتعدون ابنائه عنه حتى يكتشفون انه ميليارديرا فتبدأ رحلة البحث عن امواله وكنزه في إطار الكوميديا الساخرة مأمون وشركاه 2016

مسلسل نيلي وشريهاننيللي وشريهان مسلسل مصري كوميدي فكاهي HD رمضان 2016 بطولة: دنيا سمير غانم, إيمي سمير غانم, بيومي فؤاد, مصطفى خاطر, سلوى خطاب, محمد سلام

أطلقت شركة الإنتاج للجزء السابع من المسلسل الشامي الشهير باب الحارة الجزء 8تبدأ احداث جديدة من الموسم الثامن خلال فترة ثلاثينات القرن الماضي, ضمن إطار الدراما الأجتماعية وشخوصه, وتكشف الأحداث عن (حارة الضبع) وأهلها الأكثر انتفاحا عن الماضي, كما سيلقي المسلسل الضوء على التطور الاجتماعي للشام, ومن الناحية النسائية ايضا , نحو التعلم والمشاركة قضايا المجتمع..

