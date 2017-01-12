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هذه المدينة ستلاحقك Bu Şehir Arkandan Gelecek اكشن واثاره تركي مترجم للعربية HD اونلاين 2017

بطولة: Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu, Gürkan Uygun,

قصة مسلسل هذه المدينة ستلاحقك الحلقة 2: علي الذي شهد وفاة خمس سنوات فقط من العمر عندما والدته، الذي يملك رؤوف ونشأ الطبخ في سفن الشحن. العمل في سفينة بالتزامن، فإنها تترك وراءها أربعة وعشرين عاما، رؤوف علي يجعل الأمومة والأبوة أيضا، عاش لها كرس حياته لنسيان الصدمة.



علي، "أم" مع دعم رؤوف يأخذ التدريب الملاحة، متضخمة يائسة أن الطفل ينسى من الرحمة رؤوف، عندما ثمانية وعشرين عاما، الذي يتحدث خمس لغات، وسيم، وناضجة، والرجل هو وعاء الاجتماعية.



ملاك السفن Mirkelamoğlu طومسون، ابنة العميق هو على وشك قرارات هامة للغاية فيما يتعلق حياتك. تقترب من خطيبها Yiğit'l نهاية سعيدة، على نحو ما التعاسة يتزايد .. وميناء لرسو السفن السفينة التي علي وعميق ويقف لحلم مختلفة من الصباح إلى السرير، ولكن في ذلك اليوم ليست على علم التي غيرت حياته ...



علي منذ سنوات خصوصا لا يريدون العمل على السفن التي ترسو في اسطنبول. بعد صدمة كبيرة شهدت، مدينة تسيء سنوات في وقت لاحق "، رؤوف الأم" في اسطنبول يوافق على التوصل معها إلى الشوق المؤلم، ولكن هناك شرط واحد، وسوف يأتي إلى الميناء.



لكن رؤوف اسطنبول قد حان لهذه المدينة .... وخاصة لعلي بينة من تقدم المرض. دون أن يموت في الماضي لكشف أسرار علي، علي عازم على أن يعهد إلى أيدي .. لهذا السبب، فإن شاهين الاستنتاجات بطل الملاكمة السابق وجدت.



لا تتطور لديهم كميناء باس مسابقات فكرت رؤوف. علي، في أقرب وقت يذهب السفينة إلى أسفل، وبطل القصة هو الفتاة التي لا تعرف ذلك ..