قصة مسلسل ثأر الأخوة الحلقة 34 : في الكثير من الأحيان يكون الدم أقوى الروابط الجامعة بين من يحملوه، وفي أحيان أخرى قد يفرق بين الأشخاص، حتى وإن اجتمعت كل الأشياء لتجمعهم. سعيد وأمير شقيقان لا يبدو عليهما أنهما كذلك، وما من ثمة شيء يجمعهما سوى رابط الدم، أما شخصياتهما فشتان الفارق بينهما. يأتي كلاهما إلى إسطنبول، حلم المدينة الكبيرة، التي تصفعهم مرات عديدة في الوقت الذي ظنا فيه أن القدر ابتسم لهما، فيقعان في حب الفتاة ذاتها التي تفضل احداهما على الأخر، فتفرق الغيرة طريقهما مرة، ويأتي محاولتهما للثأر من قاتل والدهما ليفرق بينهما للمرة الثانية. مسلسل ثأر الأخوة مسلسل تركي أنتج عام 2015، إخراج/ ألطان دونماز، وبطولة كلا من: كرم بورسين، شوكرو أوزيلديز، ياسمين ألين، شكران أوفالي، بورجو بيريجيك، ألما ترزيجي، تيلبة صران، باقي شفتجي، وعدد كبير من ألمع نجوم الدراما التركية.

نشر في: الأحد ٠٨ / يناير / ٢٠١٧

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